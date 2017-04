El lado más sincero de Lolita en 'El Hormiguero'

Hija de Lola Flores, Lolita es una de las artistas españolas más queridas. En parte lo es porque su familia siempre lo ha sido y porque su desparpajo ante las cámaras bien vale que sea tratada con el respeto que merece cada vez que aparece en televisión. Pero Lolita es mucho más que una artista, es una mujer sincera y llana que atrae a toda clase de público. Este lunes lo ha hecho en 'El Hormiguero' .

"El teléfono no sonaba ni siquiera para insultarme" ha recordado nada más empezar su entrevista. La actriz no olvida lo mal que lo pasó hace años cuando no tenía trabajo: "Ahora todo me sale bien pero nadie se acuerda cuando mi hermana tenía que ayudarme para mantenerme". Eso sí, no cambia la alegría que se siente después al recibir una llamada ya que es muy gratificante.

'Prefiero que seamos amigos' es el título de la obra de teatro que protagoniza y que ha ido a presentar a 'El Hormiguero'. Aprovechándola han hablado de lo que supone para ella el hecho de haber tenido diferentes relaciones amorosas y sobrevivir a ellas con el paso del tiempo. Lolita es sincera hasta para eso. Sobre su físico confiesa que "todavía no me he tocado, no me he metido bótox ni nada".

Si bien ha relatado que algún día alguna operación de cirugía estética sí que le hará falta pero que "que me la hagan gratis". Porque nada puede con ella, es tan cercana que dice estar "acostumbrada a ser la amiga graciosa y no la guapa". Con ese grado de sinceridad no es de extrañar que hasta Pablo Motos se haya abierto para elogiarla: "Eres una actriz absolutamente extraordinaria y has hecho poco cine".