La frase más bestia en First Dates

Irse por las ramas muchas veces no es la mejor manera de llegar al destino deseado, aunque a veces si que funciona. Jordi, uno de los comensales que visitó el restaurante de 'First Dates' no dudó en soltar algún que otro comentario jocoso a la pareja de su cita a ciegas.

Una cita en la que no han faltado los piropos, halagos y los comentarios sobre sexo. Manoli, la pareja de su cita a ciegas afirmaba en el programa que "se lo pasa pipa allá donde va" y así lo demostró frente a las cámaras.

Aunque al principio los dos estaban algo cortados y tímidos nunca es mal momento para sacar el tema y hablar de sexo.

La cita sin duda ha ido sobre ruedas y es que, desde que Manoli ha entrado por la puerta, a Jordi le han subido los calores. Aunque el ambiente se ha caldeado mucho cuando ambos pasaron al chupito del postre Jordi, momento en el que el chico no pudo evitar comentar: "A ver si es un afrodisíaco y te empotro ahí a la salida".

"Tampoco tiene que ser Nacho Vidal"

Jordi intenta construir "al hombre ideal" y lo define como una mezcla entre "Fred Astaire, George Clooney y Nacho Vidal", está convencido que tras su afirmación anterior y esta mezcla sería el hombre ideal para Manoli. Sin embargo a ella, tener un actor porno en su cama parece que tampoco le hace mucha gracia, siempre y cuando "te apañe igual". Finalmente, con sexo o sin él, el amor ha triunfado entre ambos y por ello han decidido repetir en un segundo encuentro... amoroso.