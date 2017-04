Ataque de ansiedad de un concursante en 'MasterChef'

Ya ha comenzado la quinta temporada de 'MasterChef' y ya han llegado los primeros retos, los cuales supusieron a los participantes una presión que algunos no consiguieron gestionar.

Tras una prueba de exteriores los concursantes del equipo azul fueron a la prueba de eliminación, que consistía en elaborar una tarta de once capas. Olvidaron ingredientes y cometieron errores básicos calculando cantidades algo que no dio el resultado esperado.

El sabor y la actitud que demostraron cuatro de los concursantes de 'MasterChef' les ayudo a que el jurado los salvara mientras que Jordi y Narthan quedaron a la espera de una decisión final.

Los concursantes olvidaron coger el azúcar en el supermercado durante el reto lo que fue letal para elaborar la receta. Finalmente,el jurado decidió que era Jordi el concursante que debía abandonar el programa.

"Nunca antes me había pasado. No se si ha sido ansiedad"

Mientras la presentadora se despedía del concursante, Nathan sentía mareos, metía la cabeza debajo del grifo y, finalmente, era atendido por los médicos del programa.

"Nunca antes me había pasado. No se si ha sido ansiedad", confesaba a cámara mientras sus compañeros especulaban sobre una posible bajada de azúcar. El concursante ya se encontraba muy nervioso antes de presentar su tarta al jurado y la cosa no mejoró a la espera del veredicto final.