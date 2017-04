El sorprendente ‘cameo’ de Esperanza Aguirre en ‘MasterChef’

Los domingos son para los fogones, o al menos así será a partir de ahora para los fans de ‘MasterChef’, ya que el exitoso talent culinario de TVE ha vuelto a la pequeña pantalla con su esperada quinta edición.

Durante el primer programa los diversos aspirantes a entrar en el concurso han ido preparando sus platos y sirviéndolos uno por uno a cada uno de los miembros del jurado. Solo los que conseguían al menos dos ‘sí’ por parte del jurado obtenían el famoso delantal que da acceso al concurso.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados en redes sociales durante la emisión del espacio de TVE, no ha sido la mecánica del casting, sino el repentino y sorprendente ‘cameo’ de Esperanza Aguirre que los espectadores han podido ver en el mismo.

No se preocupen, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid no forma parte del elenco de concursantes, sino que simplemente ha querido apoyar en su vídeo de presentación a su amiga Isabel, una de las aspirantes, que trabajó con la ex presidenta durante su etapa política. La propia Aguirre ha asegurado que esperaba que su conocida pasara la última fase del casting, por lo que le ha deseado mucha suerte.

Suerte que sin embargo no ha sido suficiente para que Isabel se convierta en una de las nuevas participantes de la quinta edición, ya que solo ha conseguido un ‘sí’ por parte del jurado.

Los usuarios de las redes sociales no han dudado en bromear con la aparición de Aguirre en el programa, fantaseando con una futura posible participación de la política en ‘MasterChef Celebrity’, la versión con famosos del concurso, cuya primera edición se celebró el año pasado resultando vencedor Miguel Ángel Muñoz.

Una que trabajó con Esperanza Aguirre, venga, adiós xDD #MasterChef — ᖇOOᔕᑌᑎG⭐️ (@iRikahi) 16 de abril de 2017

Dándole suerte Esperanza Aguirre.. esta no pasa #MasterChef — Nuri (@86_sherry) 16 de abril de 2017

Esperanza Aguirre en #MasterChef

RT si te has quedado así pic.twitter.com/0isuj3YauY — Abel Arana (@AbelArana) 16 de abril de 2017