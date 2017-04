Risto Mejide lanza una pulla a ‘Tu Cara Me Suena’ en ‘Got Talent’

Telecinco ha apostado fuerte por el prime time del domingo y así ha programado una emisión especial de su nueva gallina de los huevos de oro, ‘Got Talent’, que esta vez se centraba en números de escapismo y magia bajo el título ‘Got Talent Magic’, originalidad a raudales.

A pesar de que muchas de las actuaciones han dejado boquiabiertos a los televidentes, lo que realmente ha causado un gran impacto en los usuarios de Twitter ha sido un comentario que Risto Mejide, que repite como jurado en el programa, ha hecho en referencia a ‘Tu Cara Me Suena’, y por ende a Antena 3, el cual no ha sido precisamente muy amigable.

Todo ha ocurrido tras la actuación de Ivan Asenjo, un chico drag queen que ha realizado un truco de escapismo que ha dejado al jurado muy sorprendido. Sin embargo, a Jorge Javier Vázquez, otro de los miembros del jurado no le ha convencido que los participantes no se hayan besado, lo que ha propiciado un sinfín de besos entre los compañeros de Iván y Vázquez que no han gustado demasiado a Risto Mejide.

Así, y tras ver la expresión del publicista, el concursante le ha preguntado a Risto si estaba celoso, ante lo que el catalán ha lanzado una notoria pulla a Àngel Llàcer y ‘TCMS’, “No, lo de besarse todos entre todos es de otra cadena, y de otro siglo también”, expresaba el publicista. Las redes sociales apenas han tardado en hacerse eco de la indirecta al espacio de Atresmedia comentando la actitud de Mejide.

Menuda pulla a tu cara me suena colega!! #GotTalentMagic — victorx (@victorex21) 16 de abril de 2017

#gottalentmagic vaya indirecta de @ristomejide a antena 3 y Tu Cara Me Suena — Pepe (@Rubejos2) 16 de abril de 2017