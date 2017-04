Laura Matamoros estalla por la final de 'GH VIP 5'

La quinta edición de ‘Gran Hermano VIP’ llegó a su esperado final, revelando como única triunfadora a Alyson Rae Eckmann que se imponía en una ajustada gala a Daniela Blume, la otra finalista.

Sin embargo, este momento no fue el único que llamó la atención del público en la final, ya que hubo otro que motivó todo tipo de comentarios, Laura Matamoros, ganadora de la cuarta edición no entregó el maletín a la nueva ganadora, tal y como es tradicional.

Tras rumorearse su no predilección por la ganadora, Alyson, motivos vacacionales e incluso su partida hacia Honduras, lugar en el que se desarrollará la nueva edición de ‘Supervivientes’ en la que ella participará, la joven ha sido clara y en un directo a través de Instagram en el que se ha despedido de sus seguidores no ha dudado en indicar el porqué no acudió a la final del concurso.

Todo parece indicar que la propia organización del concurso no habría contado con ella, "La organización no contó conmigo. Pues otra vez será. Yo hubiese ido, quería ir", expresó.