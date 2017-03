Sylvester Stallone bebió 25 tazas de café al día mientras rodaba Rocky III

Sylvester Stallone no deja de sorprender a sus fans. El actor ha revelado en Instagram que mientras filmaba 'Rocky III' llegó a beber todos los días, durante el rodaje hasta 25 cafés. Este es el mensaje que ha dejado en la red social:

"En (la grabación de) Rocky III me sentía bastante agotado. Yo realizaba una dieta muy alta en proteínas, que no proporcionan mucha energía física o mental. Durante el período (de rodaje) sólo comí pequeñas raciones de galletas de avena, hechas con arroz integral, y consumí hasta 25 tazas de café al día con miel... y un par de cucharadas de atún. Suena increíble ¿verdad? En ese momento mi grasa corporal bajó a 2,9, que es un nivel realmente peligroso. Puede que me haya visto bastante bien para los demás, pero por dentro era algo muy riesgoso de hacer. Yo quería que la película fuera sobre el cambio. Cómo la gente tiene que adaptarse a los diferentes desafíos porque si no lo hacen serán derrotados. Siempre voy a creer que la adaptación es la clave para la supervivencia y eso es lo que esta historia ha mostrado... y mientras, siendo 'destrozado' durante cuatro meses en los ensayos de peleas. Es divertido, ¡nunca supe que esta imagen existió!".

Stallone publicó también una foto de sí mismo, en posición vertical invertida en una esquina del ring, en en medio de las tomas.