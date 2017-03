Risto Mejide presentará 'All you need is love' en Telecinco

'All you need is love...o no', el programa de Telecinco, ficha a Risto Mejide como nuevo presentador. De esta forma, el publicista dirige un nuevo programa tras acabar la primera temporada de 'Chester in love'.

De esta forma, Risto Mejide se convierte en el nuevo Isabel Gemio o Jesús Puente, al tomar el testigo del programa de sorpresas que tanto éxito cosechó en Antena 3.