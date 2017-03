Una protagonista de 'Juego de Tronos' va a 'First Dates' y sorprende con sus palabras

Sorprendió a todos con su confesión. Begoña, una mujer madrileña de 41 años, llegó a ‘First Dates’ para revelar que su intención era la de encontrar “un Begoño”. Se entiende por tal a esa persona que fuese capaz de estimularla, ya que, según confesó, “los tíos normales me aburren”. “Busco a una persona que me dé vida, que me estimule, que me foll… la mente, básicamente”, declaró esta mujer.

Iba con plena intención de no pasar desapercibida y lo consiguió. Dijo ser actriz de doblaje y que ha llegado a poner voz a un personaje de ‘Juego de Tronos’. La serie de tanto éxito que genera reacciones positivas tanto en la versionada como en la original. Ella, curiosamente, apuesta por la segunda. “Lo ideal es consumir cada obra en la versión en la que fue creada”, dijo.

Entró Miguel Ángel como pretendiente, con una apariencia idéntica en cuanto al estilo de vestimenta a la del camarero Matías. Se definió como una persona “inteligente, amable y amigable”, pero no fructificó. Begoña se marchó sin Begoño.

Para ver la presentación de la madrileña pincha aquí.