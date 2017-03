Norman Reedus y Jeffrey Dean Morgan enamoran en su visita a ‘El Hormiguero’

“Acabamos de llegar hace una hora y eres la primera España que vemos” aseguraba Jeffrey Dean Morgan nada más aparecer en ‘El Hormiguero’. No era mentira, él junto con Norman Reedus han acudido al programa de Pablo Motos para hablar de ‘The Walking Dead’ que es la serie que les ha cambiado la vida y que de paso les ha hecho no parar de dar la vuelta al mundo con la promoción de la misma.

Ellos encarnan a Negan y a Daryl, dos de los personajes más carismáticos de la serie. Sin embargo, pese al éxito, no siempre lo vieron venir, según Norman “la verdad es que no creía que la serie nos fuese a cambiar la vida (…) cuando empezamos con la serie nunca pensé que haríamos una serie tan grande y cuando leí el guion ni siquiera me enteré que era de zombis”.

Pero su fama es incontestable, tanto que les pasa absolutamente de todo. A Jeffrey le han pedido matrimonio y alguna que otra propuesta indecente. Por su parte a Norman, que lleva más años en la serie, le ha ocurrido casi todo: “A mí me mandan implantes mamarios y una vez me mordió una señora mientras estaba en un evento y la gente hasta me regala bolsas con carne de ardilla”.