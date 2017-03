Los dobladores se ponen en huelga y te puedes quedar sin tus series favoritas

Los trabajadores del sector del doblaje de la Comunidad de Madrid iniciaron el pasado martes una huelga, que continuará hasta el 22, 24, 27, 29 y 31 de marzo, por el convenio colectivo y ante "la imposibilidad" de llegar a un acuerdo con la patronal, que está integrada por una docena de empresas.

Los paros han sido convocados por CCOO de Madrid, UGT-Madrid y los sindicatos Artistas de Doblaje de Madrid ADOMA y Locumad. La huelga llegó al 99% del seguimiento, fueron 400 profesionales los llamados a secundarla.

La huelga podría afectar a la emisión de series como 'The Big Bang Theory', cuyo próximo capítulo podría no emitirse con su versión en castellano. Los trabajadores del sector "llevan desde enero de 2016 reuniéndose para negociar un II Convenio Colectivo de Doblaje (Rama Artística) de la Comunidad de Madrid que no avanza", según explica Comisiones Obreras en un comunicado. "La cerrazón de la patronal no ha dejado más salida que luchar por sus derechos mediante el legítimo ejercicio de la huelga", añade el sindicato.

Los representantes sindicales reclaman el pago de las pagas extraordinarias, la actualización de las vacaciones y las indemnizaciones por razones de finalización del contrato, unas propuestas que "se fueron dilatando por el transcurso del tiempo hasta que prescribieron", explican.

Estos artistas trabajan "por convocatoria, con contratos de un día e incluso de horas, por ejemplo para doblar un capítulo de una serie", y están regulados por un convenio de 2009 que está sin actualizar, ha dicho una portavoz sindical.

Son ya 16 reuniones y 8 propuestas diferentes para conseguir un acuerdo desde que se constituyó la mesa de negociación del convenio.