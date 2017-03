7 famosos españoles que han confesado su adicción a la droga

Alonso Caparrós acudió al plató del primer 'Sábado Deluxe' para confesar que durante más de 25 años ha sido adicto a la cocaína. «Consumía lo suficiente como para matar a siete caballos», aseguró el presentador, que ha reaparecido en televisión como concursante de 'Gran Hermano VIP'. El periodista, que empezó a consumir con 17 años, recordó los momentos más duros que vivió durante aquella época y cómo su dependencia diaria echó por tierra su carrera televisiva. «Podría haber muerto prácticamente todos los días. En 'Furor', llegaron a atarme las piernas al taburete para que no se me movieran», confesó a Jorge Javier Vázquez.

Sin embargo, no es el único famoso que ha hecho públicas sus adicciones. Chapis, el que fuera presentador del programa de corazón '¡Qué me dices!' junto a Belinda Washington, reapareció en 2011 en 'La Noria' (Telecinco), tras doce años apartado de la televisión, para confesar que estuvo «enganchado a la cocaína» cuando presentaba aquel espacio televisivo. «Funcionaba para trabajar, es una droga muy adictiva», reconoció.

Belén Esteban mantuvo durante años que la nariz se le caía sola o por causa de la diabetes, pero finalmente también acabó confesando su adicción a las drogas. La colaboradora de 'Sálvame Deluxe' regresó en 2012 a la televisión, tras tres meses alejada de los focos, para reconocer que había sido adicta a «cosas», aunque no precisó a qué cosas exactamente. «En '¡Más que baile!' me metía antes de salir. ¡Eso es una barbaridad!». «Una mañana me fui a rezar a San Judas y le imploré que me ayudara y que me diese fuerzas. Desde ese día no he vuelto a ponerme más, y lo he tenido muy a mano, pero no pienso volver a recaer», contó la tertuliana un año después en el programa 'Abre los ojos... y mira'.

Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey, desveló en televisión que era capaz de esnifar ocho gramos de speed con una amiga en una noche de juerga. Las drogas llevaron a la joven de 33 años a un auténtico infierno. «La cocaína me perforó el tabique. He tenido un amago de infarto y he podido sufrir sobredosis», reconoce en 'El amor de mi vida' (Aguilar), una autobiografía que resume su lucha para salir del pozo. En lo personal, sus adicciones también le pasaron factura. «He pisado a la gente que quería, he mentido, manipulado, he perdido mis valores y mi dignidad». Ahora está limpia y ha recuperado la alegría de vivir. Cuatro años después de dejar las drogas, ha empezado a trabajar como Intervencionista Familiar en una clínica de desintoxicación. «Estoy muy orgullosa de mí», confesaba en una entrevista reciente.

No es la única hija de un famoso que habla abiertamente de su adicción a alguna sustancia. José Fernando, el hijo de Ortega Cano, ha protagonizado numerosos titulares por sus continuas recaídas con las drogas y sus altercados con la justicia. En la actualidad, se encuentra en prisión por reincidencia y acumulación de delitos. Y es que el pasado 13 de febrero se presentó en el hospital en el que se encuentra Michu, la madre del que será su primer hijo, saltándose la orden de alejamiento que tiene impuesta por un juez tras la solicitud de la propia joven.

Las drogas también han estado presentes en el mundo de la música. Melendi confesó a Risto Mejide en 'Viajando con Chester' que comenzó a consumir drogas con 17 años. El asturiano fue claro y declaró haber tomado con frecuencia cocaína, alcohol y hasta fármacos. «Antes consumía de todo, ahora solo un porro de vez en cuando. Yo soy un adicto porque no puedo probarlo, soy un enfermo crónico» recalcó el cantante.

También Lolita Flores se sinceró en el sofá de Risto. La cantante reconoció que flirteó con las drogas tras la muerte de su madre y de su hermano Antonio en apenas 15 días. «Me metía rayas de coca, bebía, fumaba porros... pocos. El dolor me hizo caer», confesó. Pero un día la pilló su hija y decidió dejarlo. «Cuando ella me vio ciega me dije que se había terminado y así fue. De un día para otro lo dejé y nunca más».