Bisbal habla sobre la competencia con Chenoa

Los tres coaches de 'La Voz Kids', David Bisbal, Rosario Flores y Antonio Orozco; han respondido durante una rueda de prensa a la entrevista de Vertele.

Durante la entrevista se ha hecho alusión a la "competencia" con Chenoa que es juez en 'Tu cara no me suena todavia'. El almeriense ha respondido para evitar conflicto: "Eso es una pregunta para hacer a los de programación. Yo no compito con nadie"

Rosario Flores ha reconocido que "yo intento girarme con todos porque me dan penita. Nosotros sí que sufrimos por no darnos la vuelta y después ellos nos dicen que no pasa nada...". También ha confesado que su motivación para hacer 'La voz Kids' es la felicidad que los niños le proporcionan.Tanto es así, que incluso se ven reflejados en ellos.

Visiblemente emocionado, Antonio Orozco ha recordado como vivió perder a dos seres queridos durante la grabación del programa: "en solo 30 días perdí a esas dos personas, y aún me estoy recuperando", añadiendo que "ahora empiezo a ver las cosas de color. Agradezco muchísimo la pregunta".

Los tres han aprovechado para defender a sus equipos. Rosario ha destacado que "cada uno es muy calentito y muy sentío", Orozco que "no hay tanta competencia como en La Voz de adultos" y Bisbal que "al final el que gana es el niño".