"Susana Díaz será la secretaria general"

Sabe de todo y de todo habla, será por su dilatada experiencia o porque cuenta con un bagaje de aciertos importante pero Miguel Ángel Revilla nunca tiene pelos en la lengua. Tampoco con Bertín en 'Mi casa es la tuya' donde ha vuelto a verse las caras con el presentador y cantante para hablar de la actualidad política.

Una actualidad que pasa inevitablemente por el PSOE. Aunque la entrevista se grabó antes incluso que Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, confirmase que iría a disputar la secretaría general del partido, Revilla ya lo tenía claro.

El presidente de Cantabria no solo ha asegurado que Díaz tiene mucho poder dentro del PSOE sino que para él no le cabe duda quién será el ganador de la secretaria. Revilla ha relatado en 'Mi casa es la tuya' que el PSOE lo ganará el aparato del partido, o lo que es lo mismo, Susana Díaz. Pero no solo eso, el líder cántabro cree que Patxi López se unirá a su equipo.