El parecido razonable de Will Smith y el tío Phil del 'El Príncipe de Bel Air'

'El Príncipe de Bel Air' fue esa mítica serie de los noventa con la que Will Smith saltó a la fama. Desde entonces el actor solo ha ido hacia arriba, forjandose una gran carrera profesional. Pero ¿y si hubiera un remake de la serie? ¿Quién podría interpretar al fallecido tío Phil? Pues según las redes sociales pordría ser el mismo Will, que gracias a sus kilitos de más los fans le han encontrado un gran parecido con su tío en la ficción.

Will Smith ha cumplido uno de sus sueños al realizar puenting en las cataratas Victoria, entre Zimbaue y Zambia. Mientras realizaba la actividad, el actor se ha grabado un vídeo donde se puede apreciar el gran parecido que hay entre Smith y el tío Phil. Hay que tener en cuenta que todo es un efecto óptico que debido a la velocidad que alcanza el actor mientras está colgado bocabajode los pies, hace que a Smith se le vea más gordo de lo que en realidad está.

Se hizo viral en pocos minutos

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las redes sociales han sido las que han hecho saltar la liebre. Varios usuarios se han hecho eco a través de Twitter del parecido y han dejado fotos acompañadas de comentarios bastante cómicos. Hay comentarios de todo tipo, como aquellos que abogan por dar una oportunidad a Smith como el tío Phil.

"Deberían hacer un remake de 'El Príncipe de Bel-Air' con Will Smith como el tío Phil"

They should do a new fresh Prince with Will acting as Uncle Phil pic.twitter.com/ZARyNY6sk9