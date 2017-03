"'Despacito' nació en el sofá de mi casa"

El cantante de Puerto Rico, Luis Fonsi, ha visitado ‘El Hormiguero’ para, cómo no, hablar de la canción que no deja de sonar en todas partes: ‘Despacito’. El artista, que lleva una dilatada experiencia a sus espaldas, confiesa que el tema nació con mucha menos magia de la que pudiera parecer: “Nació en el sofá de mi casa y me levanté con ganas de hacer música alegre y el cuerpo me pedía un poquito más y así creamos ‘Despacito’”.

Luis Fonsi no sale de su asombro con el éxito de la canción que no para de copar todas las listas de éxitos. “Cada mañana me levanto viendo los records con la canción (…) en realidad todavía no me lo estoy creyendo mucho” asume el artista puertorriqueño.

El videoclip de la canción, que ronda ya los 500 millones de visitas, es un auténtico hito. Pocos temas han logrado tal éxito: “Es una locura, sigue creciendo aunque uno piensa que la gente pueda cansarse” opina Luis Fonsi que en tono de humor sostiene que “a veces creo que es mi mamá la que está viendo el vídeo”.