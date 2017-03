La candidata más indeseable de 'First Dates'

En 'First Dates' es fácil encontrar a personas que compartan opiniones que tengan la mayoría de espectadores. Pero también es común de vez en cuando que algunos candidatos a encontrar el amor se den de bruces con la realidad de que sus opiniones no solo no gustan sino que molestan al resto. Este miércoles le ha pasado a Catalina.

La mujer de 32 años y natural de Zaragoza se ha presentado con unas credenciales demasiado arriesgadas. Se ha definido en pocos minutos como machista, racista y hasta xenófoba. Calificativos muy duros que han encontrado el rechazo unánime de los espectadores de 'First Dates'. Especialmente cuando ha dicho que ella simplemente es "ordenada" a la hora de dónde debe vivir cada persona en función de su raza.

Desde luego con su forma de expresarse tenía complicado ganarse el cariño de nadie y tampoco del de su compañero de ligue Javier que aunque es un "luchador de la vida" se ha enfrentado a una mujer con argumentos demasiado reprochables. Una mujer a la que le han encontrado parecido físico con cierto personaje de animación para niños.