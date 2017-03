'Zascas' de Risto Mejide a Mercedes Milá y al científico al que ella llamó "gordo"

Desde que el pasado 5 de marzo Mercedes Milá llamara "gordo" al bioquímico José Miguel Mulet en el 'Chester in Love' que presenta Risto Mejide, las críticas hacia la veterana presentadora se han contado por miles.

Ahora ha sido el propio Risto quyien se ha introducido en la polémica, si bien en su momento no lo hizo, silencio que el científico consideró como parte de "su linchamiento".

Sin embargo, en su artículo de 'El Periódico', el publicista es tajante "Creo fervientemente en la libertad de expresión. Cada cual es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Así que no me vengan con que mi silencio otorga a uno u otro bando."

Con respecto a Milá dice lo siguiente: "No creo que tuviera su mejor noche, por agredir gratuitamente al ponente y echar mano de una falacia ad hominem para defender una presunta enzima prodigiosa". No obstante, considera que "el doctor Mulet también se equivocó, no tanto en plató, sino días después, al declarar entre otras lindezas, que yo, Risto Mejide, 'participé en su linchamiento. Si alguien con su carrera y sus títulos y su experiencia se está comparando con niños que son acosados en un colegio, eso ya se me escapa".