Insistimos, en 'First Dates' siempre pasa algo que sorprende. No hay día que no deje alguna perla para los espectadores. Como tampoco ha sido la excepción este martes. En él, además de varias parejas pintorescas, se han dado cita Begoña y Miguel Ángel, dos madrileños que han hecho buenas "migas".

La expesión va con segundas por ella. La mujer, de 41 años y actriz de doblaje, ha sido tan sincera sobre sus gustos culinarios que ha dejado una de esas frases que suelen pasar a la historia de 'First Dates'. Hablando de sus preferencias, Miguel Ángel, que trabaja como dependiente, ha conseguido sonsacarle a Begoña una confesión de lo más curiosa.

"Soy vegetariana moral hacedora de croquetas" ha asegurado ella. Lo dice tranquila y con humor porque sí, ella ama a los animales y sostiene que ha intentado tener fuerza de voluntad para hacerse vegetariana pero que no le es posible. Eso sí, hace unas croquetas con jamón de Jabugo que solo por ello debería estar libre de pecado.