Terelu confiesa que María Teresa Campos "está mal" por '¡Qué tiempo tan feliz!'

María Teresa Campos está pasando por uno de los momentos más duro de su carrera. Prmero fue el abandono temporal como defensora de la audiencia en 'Sálvame' por supuestos problemas de salud. Después, el regreso de 'Pasapalabra' a los fines de semana y la consecuente reducción de la duración de '¡Qué tiempo tan feliz!'. Más tarde, la completa eliminación del programa de la tarde de los domingos por los bajos datos de audiencia.

La presentadora está muy afectada por la reducción del protagonismo de su programa, "está verdaderamente preocupada y molesta con los recortes", aseguran fuentes cercanas a la periodista. María Teresa tiene miedo de que vayan quitándole poco a poco espacio a su formato y que lo eliminen de la parrilla de Telecinco, "no está acostumbrada a que le quiten de un plumazo un programa, no se da cuenta de que los índices de audiencia no son lo que la cadena espera".

Aunque ella no ha hablado del tema, su hija Terelu Campos se ha pronunciado por el malestar de su madre asegurando que "A nadie le gusta que le quiten un programa, ¿cómo quieres que esté mi madre?... Pues mal. Os lo podéis imaginar".