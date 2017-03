Programa sorpresa de Telecinco para sustituir a 'Got Talent'

La moda de los 'talent shows' no cesa de la parrilla de la televisión en España. Antes de que la segunda edición de 'Got Talent' llegue a su final, Telecinco ya ha encontrado a su sustituto. Se trata de 'Me lo dices o me lo cantas', un nuevo concurso musical protagonizado por famosos que deberán interpretar grandes éxitos.

Cómo no, el encargado de conducirlo será de nuevo Jesús Vázquez, que en 2016 se convirtió en el presentador que más formatos acaparó en nuestro país. Con esta decisión, Mediaset descarta producir otra temporada de 'Levántate All Stars'.