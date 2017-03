Scarlett Johansson se convierte en Ivanka Trump

Scarlett Johansson visitó este pasaddo sábado 'Saturday Night Live', uno de los espacios televisivos más críticos con el presidente Donald Trump. Allí protagonizó un sketchs que consistía en un falso anuncio de colonia, metiéndose en el papel de Ivanka, la hija del presidente de EE.UU.

Así decía el spot:

“Cada hombre sabe su nombre, cada mujer conoce su cara. Cuando entra en una habitación, todos los ojos se posan en ella, ella es Ivanka.

Y una mujer como ella se merece un perfume exclusivo, una esencia solo para ella porque es bella. Es una mujer que sabe lo que quiere y que sabe qué está haciendo. (Cómplice) Ella no desea ser el centro de atención, pero la vemos tanto como le vemos a él. (Cómplice) En ese momento se ve a la actriz retocándose en un espejo, pero la imagen que se refleja no es la suya, sino la del presidente Donald Trump. Continúa la voz en off, "una feminista, una activista, una campeona para las mujeres. Pero... ¿cómo?.

La fragancia para la mujer que podría detener todo esto, pero no lo hará. Cuando ve a Titanic piensa que es Rose. Lo siento chica, eres Billy Zane. Complicit, la fragancia que pudo detener esto, pero no lo hizo”.