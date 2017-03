Así va a ser hoy el final de 'Pulsaciones'

Una temporada y listo. Emilio Aragón tenía claro que su serie, 'Pulsaciones', no se iba a alargar en el tiempo innecesariamente y lo cumplió. Se estrenó el pasado mes de enero y esta noche (a partir de las 22.30 horas) el espectador ya podrá conocer el desenlace de la ficción de Antena 3. Meritxell Calvo (Barcelona, 1986) ha dado vida a la joven periodista Lara Valle a lo largo de toda la trama, «el 'pepito grillo' que avisa a todos que deben seguir con la investigación».

- Se avecina un final truculento.

- Ya de entrada hay que ver si en la explosión que cerró el capítulo pasado hubo más víctimas o no. Lara ha dejado grabado un mensaje porque sabe que se enfrentan a alguien que es muy peligroso, ella sabe que con Paula no hizo las cosas bien, pero tiene un motivo. Aunque parezca que es muy impetuoso, mi personaje cree que el fin no justifica los medios.

- ¿Lara es la protagonista en la sombra?

- Es innegable que Lara está ahí como la gota malaya (risas). Es el 'pepito grillo' que avisa a todos que deben seguir con la investigación porque tiene unos principios morales muy arraigados; ella no podría seguir su vida con normalidad sin conocer quién mató a su amigo.

- ¿Cómo ha visto la evolución de su personaje?

- Ha sido bonita pero muy dura, por lo que tiene que afrontar siendo tan joven; solo tiene veinticuatro años. Ella empieza como una becaria pero la vida tiene estas cosas a veces, que es caprichosa y se le presenta todo de golpe. Pero nunca ha perdido la ilusión, quizá ya no es tan jovial y bromista, ahora su carácter es más duro.

- ¿Qué sintió cuando leyó el final en el guion?

- ¡Guau! Se me mezclaron muchas cosas. Era la primera vez que rodaba un proyecto tan grande siendo una de las protagonistas. Aluciné, literalmente. Desde el principio estaba muy enganchada a los guiones y cuando me dieron el último, el del capítulo de esta noche, me di un hartón de llorar. Por un lado el final me puso triste porque se acaba todo, pero estoy muy emocionada de haber participado en algo así.

- ¿Cómo reaccionará el espectador?

- Hay partes que son muy emotivas, habrá gente a la que le gustará y otros a los que no, pero nadie se va a quedar igual, todos se decantarán.

Una trama «redonda»

- ¿Le hubiera gustado una segunda temporada?

- Depende; si la historia lo permite y se puede estirar, sí. Pero en 'Pulsaciones' pasa como cuando lees un buen libro y te gusta su final, porque su trama es redonda y no nos quedamos cojos con una sola temporada. Y creo que este es el caso, aunque no me importaría que hubiera segunda temporada.

- ¿Qué le ha parecido trabajar con Emilio Aragón?

- Siempre lo he seguido en televisión y de repente trabajar con él... ¡es fantástico! Como director sabe perfectamente lo que quiere, es muy claro en sus explicaciones y eso se agradece, porque no da lugar a errores de comunicación. Siempre está ahí con una sonrisa, genera muy buen rollo. Lo mismo digo de mis compañeros; el primer día que nos reunimos todos a leer el guion pensé que iba a entrar el guardia de seguridad a echarme fuera por haberme colado (carcajada).

- La serie se verá en otros 24 países. ¿Se ve haciendo las Américas?

- Por supuesto, yo me voy allá donde haya trabajo para mí. Ojalá llegará al nivel de alguien como Miguel Ángel Muñoz, que está trabajando para Netflix, pero trabajar fuera de España siempre es enriquecedor, tu técnica interpretativa se va nutriendo. ¡Yo, encantada! Que me llamen de donde quieran.