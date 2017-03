Ana Morgade será la próxima invitada de 'Tu cara no me suena todavía'

La primera gala de 'Tu cara no me suena todavía' consiguió ser lider de la noche del viernes, pese a enfrentarse al estreno de La Voz Kids. El estreno del programa tuvo como invitada especial a Ruth Lorenzo.

La segunda entrega del programa contará con la imitación de otra exconcursante como es Ana Morgade. Así lo reveló ella misma durante su sección en 'El Hormiguero', aunque más bien fue una indirecta que le dedicó la jueza del talent, Mónica Naranjo.

La cantante se dirigió a Morgade en un momento de su secció para decirle que esta semana volverian a verse. Y aunque parecía que no se hablaría más sobre el tema, más tarde confirmaron que la colaboradora de 'El Hormiguero' iba a acudir como invitada a 'Tu cara no me suena todavía'.

Tras abrir la veda, Motos explicó que ya la habían podido ver nerviosa por tener que hacer la imitación, mientras que Mónica Naranjo destacó la buena labor que hacen todos los que se suben a ese escenario.