Angelina Jolie desvela el tatuaje secreto que se hizo por Brad Pitt

Angelina Jolie se tatuó la espalda unos meses antes de anunciar su separación, en febrero de 2016 durante un viaje a Camboya de la pareja. Ajarn Noo Kanpai, un monje tailandés, fue el encargado de diseñar el tatuaje. En el se pueden apreciar cuidadas inscripciones, figuras de animales, patrones geométricos, etc.

Fue realizado según algunas técnicas orientales milenarias, un método en el que se emplearon barras de acero con agujas quirúrgicas, es mucho más doloroso que las técnicas actuales pero de más durabilidad. No es la primera vez que el monje tatua a la interprete, ya lo ha hecho en diversas ocasiones y sus obras están consideradas como obras de arte.

Never-before-seen pics show Angelina Jolie being 'bound' to Brad Pitt with symbolic tattoo months before they split https://t.co/PsaTEw0bONpic.twitter.com/CaOMKinfRN