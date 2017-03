La Misa de La 2, la más vista de su historia después de que Podemos pida su retirada

Semana ajetreada en relación a la ya tan famosa misa de La 2. Después de que el paado 7 de marzo Unidos Podemos presentara en el Congreso de los Diputados una Proposición no de ley para que TVE no emita ritos religiosos, las reacciones no se hicieron de esperar.

Primero fue Albert Rivera quien dijo que "España es un Estado aconfesional" y por lo tanto hay que "debatir lo que se retransmite en la cadena pública". Después Tamará Falcó causó un gran revuelo al criticar al partido de Pablo Iglesias en las redes sociales.

Por último, la movilización de los sectores conservadores, a través de Twitter, de Change y de Whatsapp, ha conseguido que la misa del domingo 12 de marzo triplique su audiencia media, pasando del 6,5% y los 350.000 espectadores que suele conseguir habitualmente, al 19,3% y 1.007.000 personas.

Es más. desde Barlovento Comunicación añaden que esta misa ha sido la más vista de la historia de La 2.