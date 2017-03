Dulceida: "Confesar que tenía novia fue sacarme el mayor peso que tenía encima"

Todo lo que bien empieza, bien acaba, y como todo tiene su final, nada mejor que acabar a lo grande. Así lo ha hecho ‘Chester in Love’, el exitoso programa de entrevistas en Cuatro de Risto Mejide, que esta semana ha emitido su última entrega, teniendo como principales protagonistas a Miguel Ángel Revilla y a la blogger e ‘influencer’, Dulceida.

El publicista ha conseguido ‘desnudar’ a la joven, mostrándonos una faceta de ella que hasta ahora desconocíamos. La conocida bloguera ha asegurado que empezó en el mundo de las redes sociales sin imaginar todo lo que tendría ahora, “Empecé en esto como algo que me gustaba, un hobbie. No esperaba todo lo que ha pasado. Comencé a subir fotos, a compartir mi visión sobre la moda y un poco partes de mi vida, y me empezó a seguir gente. Es un sueño”, revelaba a Mejide.

La joven cuenta con millones de seguidores tanto en Instagram como en YouTube, donde sube semanalmente vídeos relacionados con la moda, así como también con su día a día. Es por ello que le ha sido imposible ocultar su homosexualidad, la cual ya no sabía cómo revelar, “Ahí estaba asustadísima porque no sabía lo que iba a pasar. En mi cabeza imaginaba que ninguna marca querría trabajar conmigo y no me esperaba que la gente lo aceptara tan bien. Fue sacarme el mayor peso que tenía encima”, explicaba en referencia al vídeo en el que su actual novia le pide matrimonio ante miles de espectadores.