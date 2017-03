Àngel Llàcer carga contra Telecinco y desvela su secreto

‘Tu Cara No Me Suena Todavía’ no solo tuvo como novedad el hecho de que los participantes fuesen anónimos, sino que también contó con el regreso de Mónica Naranjo, quien formó parte del jurado durante gran parte de las ediciones regulares y especiales del concurso, a excepción de las dos últimas entregas.

La cantante abandonó el formato para ser jurado de ‘Pequeños Gigantes’, cambiando por tanto Antena 3 por Telecinco. Un movimiento que Àngel Llàcer no dejó de recordarle durante toda la gala, “En la otra casa te echaron porque no te querían”, le expresaba como bienvenida a la cantante.

Por este motivo, el profesor y miembro del jurado del programa quizá es que no ha dejado de lanzar indirectas a Telecinco, “A ver qué haces, que este es un programa familiar. Esta no es como la otra casa, aquí somos gente sería”, le espetaba a Naranjo.