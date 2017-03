Alonso Caparrós desvela el drama y la adicción que nadie conocía

Alonso Caparrós ha vuelto al ojo del huracán mediático a raíz de su participación en la quinta edición de ‘Gran Hermano VIP’, en la cual protagonizó más de un enfrentamiento con varios de sus compañeros.

Sin embargo, el que fuera presentador del mítico ‘Furor’ no se sentó en el ‘Deluxe’ para dialogar con Jorge Javier Vázquez y su equipo de colaboradores acerca de su estancia en la casa más famosa de España, no, lo hizo para confesar y exponer su experiencia como adicto a las drogas.

Alonso Caparrós expuso que comenzó su adicción a los 17 años, "Empecé con un medicamento que tenía un componente adictivo. La cocaína, aunque no era ya la droga de moda, a mí me enganchó de una manera espeluznante. Soñaba, y además de manera feliz, con montañas de cocaína. Una mañana llegué a casa y me encontré con mi madre rogándome de rodillas que le contara lo que me estaba pasando”, contaba. No obstante, el presentador aseguró que esta adicción nunca tuvo un desencadenante claro, “Nunca me lo he pasado bien, pero era tanta la necesidad que toda mi vida dependía de eso”, añadía.

Así pues su adicción fue aumentando hasta que no pudo parar, lo que le afecto psicológica y físicamente, “Consumía lo suficiente como para matar a siete caballos, no había fin hasta que mi cuerpo no podía más. Sabía que podía morir. Al principio uno resiste más pero, según pasaba el tiempo, el cuerpo se va rindiendo. Me di cuenta que se escapaba cuando al bajar a un bar mi pareja me rogaba que no bajara entre lágrimas. Empiezas a sufrir porque te das cuenta de que no está nada en tus manos y estás muy anestesiado de sentimientos. Llegué a consumir a diario. Una noche estaba tan mal que mi hija entró en la habitación a abrazarme y me escondí, no quería joderles la vida y que tuvieran un padre pasando eso”, expresaba.

Una adicción por la que Alonso Caparrós estuvo a punto de morir, “he visto la muerte muy de cerca tres veces. Pensé durante mucho tiempo que me iba a morir joven. Estaba en un hotel yo solo y era una imagen muy triste. Presentí detrás de mí algo que me decía que iba a morir”, relataba.

Además, para salir de la misma, Alonso Caparrós asegura que recibió electroshocks, "estuve dos veces ingresado y los tratamientos me dejaban con muchos dolores, de justo terminarlos y aparecer babeando", explicaba. Ahora ha contado su experiencia para evitar que otras personas pasen por lo mismo y para cerrar este amargo capítulo de su vida.