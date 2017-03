El granadino que cautivó a público y jurado en 'Tu Cara No Me Suena Todavía'

Lo dijeron y lo cumplieron, ya que la primera gala de ‘Tu Cara No Me Suena Todavía’, el nuevo programa de Antena 3, híbrido entre el ‘Tu Cara No Me Suena’ regular y el famoso ‘Lluvia de Estrellas’, fue un auténtico derroche de talento.

En total diez fueron los participantes anónimos que salieron al escenario para imitar a un artista, del cual eran capaces no solo de bordar la voz, sino incluso también sus dotes para el baile.

Precisamente entre esos diez participantes de la primera gala hubo uno que emocionó a todos por su espectacular imitación de Alejandro Sanz al ritmo y letra de su ‘Corazón Partido’. Se trata de Fran Valenzuela, que además sorprendió a los usuarios de las redes sociales, cuando reveló que reside en Maracena, y por tanto que es granadino.

La actuación por Alejandro Sanz le valió al granadino para ser el primer clasificado al recibir la máxima puntuación por parte de dos miembros del jurado, lo que le aseguraba seguir en el concurso.

El público tampoco dejó de apoyarle, ya que le catapultó a un tercer puesto en la tabla final, que aunque no le valió para pasar directamente a la gran final del concurso, la cual le fue arrebatada por Cristóbal, un joven que realizó a la perfección a Olga Guillet, sí le vale para volver la semana que viene como Marc Anthony, una gala en la que se jugará seguir siendo parte del programa.