¿Está Michu embarazada de nuevo?

Nuevo bombazo que podría no sentarle nada bien a Jose Ortega Cano. Y es que parece ser que Michu podría estar embarazada. Así lo comunicaba el colaborador Kiko Hernández quien tendría la información de primera mano. Es la segunda que vez que la novia de Jose Fernando afirma estar embarazada sin embargo en la anterior ocasión pudo ser un montaje. Por ello no hemos perdido la oportunidad de preguntarle a Gloria Camila que podría haber de cierto en estas afirmaciones, sin embargo la joven parece no saber nada de este embarazo.