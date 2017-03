El abandono nunca visto en 'First Dates' revoluciona a la audiencia

Los espectadores de ‘First Dates’ que durante el pasado viernes sintonizaron el programa pudieron ser testigos de la cita,-por llamarla de alguna forma-, más corta de la historia del espacio de Cuatro hasta el momento.

La misma la protagonizó Mónica, una diseñadora gráfica de 53 años que se definió a sí misma como ‘hippie pija’, explicando que “asusta a los hombres” por su actitud arrolladora. La mujer iba a tener su encuentro con José María en 'First Dates', un auténtico metalero con melena larga, que ataviado con unos pantalones de cuero y varias cadenas no convenció a la chica. Un nuevo plantón que dio mucho que hablar, sin duda.

Aunque en otras entregas de 'First Dates' hemos podido ver que hay concursantes que son la noche y el día, pero que al menos por respeto y educación deciden cenar junto a su cita, en este caso no ha sido así. Cuando Mónica entró al conocido restaurante y vio a José María, lo tuvo claro, no era su tipo, por lo que le explicó a Lidia Torrent que no le gustaba “la melena a lo Lola Flores” del hombre y se marchó sin dar ninguna explicación más.

Si quieres ver el polémico momento, puedes hacerlo desde aquí.