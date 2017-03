La lluvia de memes del futbolista que se tatuó la cara de su mujer

El jugador serbio Uroš Vitas quiso tener un bonito gesto de amor con su pareja. El futbolista se hizo un tatuaje de la cara de su mujer en el costado. Ella, lejos de morir de amor, se cabreó al comprobar que el retrato no era nada fiel a su imagen.

Vitas tuvo la gran idea de compartir su tatuaje por las redes sociales antes de que su mujer lo viera, algo que la enfureció aun más.

Worst football tattoo ever?



KV Mechelen's Uros Vitas gets his wife's face put on his torso pic.twitter.com/GF3m990kSa