Pau Donés: «El cáncer comparado con el suicidio de mi madre es un constipado»

Ver a Pau Donés es ver vida. El cantante catalán y vocalista de Jarabe de Palo es una inspiración para muchas personas que tienen que superar un trance como el que enfrenta el cantante. Tiene cáncer, ya lo tuvo hace dos años y ahora ha de tratarse la metástasis que le ha aparecido pero eso no le frena, al revés, le da más ganas de vivir tal y cómo ha demostrado en una reciente entrevista en '20 minutos'.

Respecto a su enfermedad, en un momento de la entrevista, Pau Donés asegura que "mi cáncer comparado con el suicidio de mi madre es un constipado mal curado", y que por ello no lleva la dolencia como un drama.

Donés, que acaba de presentar '50 palos... y sigo soñando' (Planeta) junto con un álbum recopilatorio que incluye un tema inédito llamado 'Humo', considera que la vida hay que vivirla. "Cuando una mañana te levantas y crees que lo que se te va es la vida, entonces tienes que escribir una canción de amor, de amor a la vida" sostiene el artista.

Su mensaje positivo y vitalista lo lleva hasta las última consecuencias incluso para hablar de cómo tuvo que afrontar el suicidio de su madre. Llega a comprenderla, "son opciones de vida, igual que entendería que tú tomaras la tuya. La mía es otra, es vivir". Por eso es capaz de encajar el hecho de tener cáncer pues "me interesa la vida, no la muerte".

Nada le frena, muestra de ello es que próximamente va a empezar una gira que le llevará a subirse a más de 70 escenarios, aunque pide más. Quiere hacer otra gira fuera de España pese a su enfermedad pues no se siente atado a tener que guardar reposo porque él quiere vivir la vida.

Cuenta Pau Donés que "tengo la quimio, la llevo encima, y me subo a un escenario con ella. He estado dos años sin hacerlo, sin cantar, y tengo muchas ganas. A lo mejor no hago un salto mortal, pero estaré tocando. Un día estaré más afónico porque me dan un anticuerpo que me produce afonía, pero da igual, cantaré afónico que canto igual de bien". Pero todo queda en eso, en las ganas de afrontar que todo es posible, que lo importante es quedarse con cada aliento que nos regala la vida.