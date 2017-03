Vuelven a saltar chispas en el triángulo amoroso de 'Gran Hermano VIP'

Llevan ya dos semanas conviviendo juntos en 'Gran Hermano VIP' y desde que Aylén, novia de Marco Ferrari, entrara en la casa, la tensión con Alyson, la tercera en discordia, no solo no ha disminuido sino que no ha dejado de subir. Así ha quedado claro este mismo jueves con otro encontronazo entre los tres.

La disputa, que se ha arreglado mientras tomaban el sol, ha pasado desapercibido para el resto de compañeros de 'Gran Hermano VIP' pero no para Aylén. La novia de Marco ha vuelto a ser testigo de cómo su pareja sigue flirteando con Alyson aunque ella se encuentre delante. Así, mientras estaban en bikini y bañador respectivamente, Marco ha bromeado al respecto.

Una situación que lógicamente ha sentado mal a Aylén que rápidamente ha querido cortar de raíz lo que estaba viendo. Han empezado a hablar del color de su espalda y ella ha tratado de intervenir para captar la atención de un Marco que ha preferido seguir riéndose e insinuándose con Alyson.