Juan Pablo Escobar habló sobre la serie de Netflix 'Narcos' y dejó declaraciones sobre su padre, el narcotraficante más cruel y poderoso de Colombia, que no dejaron indiferente a nadie, entre las más polémicas están las siguientes:

"Mi padre me enseñó cómo suicidarme cuando era un niño"

Escobar enseño a sus hijos como suicidarse por si caían en manos de la policía. Además comentó que a su padre no lo mataron sino que él mismo se quitó la vida y que los médicos forenses fueron amenazados para no reflejar eso en el informe. "A mi padre no lo mataron, se suicidó en la huida", comentaba.

"Si no aparecía mi padre, nos mataban a nosotros, por eso se dejó atrapar"

El narcotraficante fue el hombre más buscado del mundo durante diez años , era prácticamente imposible atraparle. Su muerte y la manera en la que le atraparon siempre fue un misterio, hasta que se desveló el verdadero motivo: "El estado asignó unos bandidos y si mi padre no aparecía nos mataban a nosotros, por eso mi padre me llamaba para que lo detectaran y dejarse atrapar. Yo colgaba el teléfono reiteradamente porque él me enseñó que era sinónimo de muerte".

"Mi padre quiso secuestrar a Michael Jackson"

El hijo de Escobar tuvo la idea de contratar al Rey del Pop para una fiesta importante y su padre como buen narcotraficante quiso cobrar su marcha. "Mi padre aceptó contratarle, pero dijo que antes de irse le cobraría 60 millones de dolares por su partida, tenía la mente programada para estas cosas".

“Frank Sinatra distribuía mejor de lo que cantaba”

Con esta declaración dejó claros los rumores que giraban entorno al cantante sobre su relacción con el narcotráfico. "La vida de Sinatra estaba rodeada de este tipo de rumores, pero tampoco era un secreto, ya que hay fotos de él con reconocidos jefes mafiosos en EE.UU. Mi padre no estaba en contacto directo con Frank, pero sí un socio y amigo de él."

“Muchos jóvenes me escriben diciendo que ser narco es “Cool”

Durante toda la entrevista hizo referencia a la serie 'Narcos' y los fallos de documentación previa que en ella se dan, así como la imagen que se transmite sobre ser narcotraficante. "En la serie se da una imagen equivocada de mi abuela, ya que ella y mi tío nos traicionaron", afirma. Además, habla sobre lo equivocados que están los jóvenes que piensan que ser hijo de un narco es un camino de rosas: "La serie promueve entre los jóvenes el mensaje de que está bueno ser narco, es el mensaje que queda".