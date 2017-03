Nuevo plantón en 'First Dates'

El amor en 'First Dates' va y viene. No hay nada escrito sobre él y en cualquier momento una pareja que parece que puede funcionar no lo hace. Pero lo que ha sucedido este jueves es uno de esos momentos que poco o nada tienen que ver con la mecánica del programa pues ha habido un nuevo plantón.

Ambos eran una pareja de avanzada edad capaces de superar cualquier obstáculo especialmente por la experiencia que ya atesoran en la vida. Pero nada más lejos de la realidad, no ha habido feeling en ningún momento. Mónica es la protagonista de esta historia que ha preferido dejar de lado a su posible amor que intentarlo. Así lo ha dejado claro.

Nada más presentarse en el restaurante de 'First Dates' y ver a su posible ligue, José, la mujer no ha encajado bien la cita. No ha querido seguir adelante con ella y muy probablemente por su físico que no ha encajado con sus gustos. Mónica ha dejado colgada a José y el hombre se lo ha tenido que tomar con cierto humor y ofrecerse a otro amor aunque "soy más feo de cojones, pero es lo que hay".