Invitada estrella en 'Tu cara no me suena todavía' e imitaciones "calcadas"

Un Fary que trabaja en una gasolinera, un José Luis Perales que es profesor de educación infantil, un Manolo Escobar conductor de ambulancia o una Ana Torroja heladera. La gente anónima toma el control del ‘prime time’ de los viernes en Antena 3 con el estreno de ‘Tu cara no me suena todavía’ (mañana, a partir de las 22.00 horas), la versión de la exitosa ‘Tu cara me suena’, cuya final se disputó la semana pasada con victoria de Blas Cantó, protagonizada por personas desconocidas que imitan –mejor dicho, clonan– a su cantante favorito. Volverá a estar presentado por Manel Fuentes, con un jurado formado por Chenoa, Àngel Llàcer (ya casi recuperado de sus problemas de salud), el debutante en el formato Miki Nadal y Mónica Naranjo, que regresa al mismo plató dos años después de su marcha.

«Esta es la evolución natural del formato original. La gente nos pedía por la calle poder participar en ‘Tu cara me suena’, era un clamor popular. Además, como somos tan atrevidos, vamos a estrenarnos con una gala en directo. Veremos cómo reaccionan unos concursantes que se van a enfrentar al primer directo de su vida», explicó Manel Fuentes ayer, durante la rueda de prensa de presentación del programa.

Las principales diferencias con el formato original, aparte de que no estará protagonizado por famosos, es que el ganador percibirá un premio de 30.000 euros. Además no habrá continuidad; en cada gala diez concursantes se jugarán un pase directo a la final, ya que la mayoría de ellos acude para imitar a un solo artista. El resto serán eliminados a excepción de uno, que tendrá la posibilidad de ser repescado.

Con esta vuelta de tuerca a ‘Tu cara me suena’, Antena 3 busca mantener los buenos datos que marcó su última edición en la noche de los viernes –se despidió hace siete días con 4.012.000 espectadores y el 28,8% de ‘share’–. De momento, ya ha provocado una decisión histórica en su principal rival, Telecinco, que mueve ficha y por primera vez en ocho años cambia el emplazamiento de ‘Sálvame: Deluxe’ a la noche de los sábados. Se avecina un duelo de altura, porque la cadena de Mediaset estrenará a la misma hora la tercera edición de ‘La Voz Kids’, otro programa que viene de arrasar en anteriores temporadas.

Y no será el único duelo que alimente el morbo de la noche de los viernes. Chenoa también se enfrentará a David Bisbal, su expareja, que ejerce como ‘coach’ del ‘talent’ infantil de Telecinco. «Vamos a competir los dos, sí, pero nosotros ofrecemos otra cosa, una novedad que va a ser en directo. Lo importante es que la música está más presente que nunca en televisión», zanjó ella al ser preguntada al respecto.

El clon de Mónica Naranjo

Con lo que no están tan contentas, sobre todo en el caso de Mónica Naranjo, es con sus respectivos clones en el programa. «Soy extremadamente tirana conmigo misma, esa es la historia. Nunca estoy satisfecha cada vez que salgo de una actuación o grabo un disco. Así que si veo a una persona que viene con el mayor de mis amores para imitarme debería estar receptiva y no mirar con obsesión, por eso no me parece bueno tener que juzgar esa actuación. Mejor simplemente disfrutarla», confesó Naranjo a este periódico.