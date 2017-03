El enfrentamiento de Mila Ximénez con María Teresa Campos en 'Sálvame' acaba en abandono

La actitud que Mercedes Mila tuvo en el 'Chester' ha creado una gran controversia en el plató de Telecinco. Mila Ximénez y María Teresa Campos han mantenido una discusión al respecto, algo que ha llevado a Mila a abandonar el plató.

María Teresa aseguró que "voy a seguir admirando siempre" a Mercedes Milá, a pesar de que ésta llamó "gordo" al bioquímico José Miguel Mulet el pasado domingo en el programa de Risto Mejide. La actitud de la presentadora a lo sucedido en el 'Chester' fue lo que creo tod ala polémica.

Tras la afirmación, Mila Ximénez reaccionó diciendo que ella no tiene "ninguna admiración" hacia Mercedes Milá con la que mantiene una conocida enemistad especialmente tras su paso de la primera por 'Supervivientes'.

"La señora Milá no es portavoz ni tiene que tener como elemento de ataque un elemento físico. O se ha quedado sin recursos lingüísticos, cosa que no parece, o es muy maleducada o que realmente tiene una fobia contra los gordos" dijo la tertuliana, ganándose el aplauso del público.

"¿Qué te molesta? ¿Que me aplaudan?"

"Yo no vengo aquí a esto, ¿entiendes? Se hace el espacio y si quieres, cuando yo me vaya, haces lo que te da la gana, pero yo no vengo aquí al final a decir tres palabras. Yo sé que al final te vas a quedar arriba y te van a aplaudir", contestó María Teresa Campos.

"¿Qué te molesta? ¿Que me aplaudan?" preguntó indignada Mila Ximénez, que segundos después abandonó el plató. Aunque volvería más tarde para hacer las paces y darse dos besos con la Campos. Algo posible gracias a la insistencia de Jorge Javier Vázquez.