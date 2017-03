Una chica 'cosmo' al frente del armario de Doña Letizia

Según los expertos, el día en el que la reina Letizia apareció en Vitoria, en un acto homenaje a la Benemérita, sin mantilla ni vestido negro, se hizo evidente lo que ya algunos sospechaban: algo estaba pasando en el armario de la consorte de Felipe VI, hasta entonces sembrado de vestidos ñoños y ‘pedros varela’. Unas semanas después se supo que la Reina había decidido convertir a Eva Fernández, estilista de la revista ‘Cosmopolitan’, en su gurú de cabecera, y La Zarzuela confirmaba la estrecha relación que a partir de ese instante mantendrían ambas mujeres.

«Es una persona más que estará bajo las órdenes del jefe de la Secretaría, del secretario general y del jefe de la Casa. Con las mismas obligaciones y tareas que los demás; ni específicas ni especiales. Atender las necesidades diarias de trabajo de la oficina de la secretaría de la Reina», precisaba una fuente oficial de Casa Real sin imaginar aún que, a la vuelta de unos meses, se harían inseparables.

Doña Letizia y Eva Fernández han sido vistas estos días en Madrid de compras y la revista ‘¡Hola!’ se ha hecho eco de la escapada colocando en el punto de mira a la que consideran responsable de algunos de los looks más arriesgados que ha lucido la Reina en los últimos meses, supercorona de diamantes incluida.

Como ocurre con otras ‘royals’ de su generación, todo lo que se pone Doña Letizia es observado con meticulosa atención y es fácil imaginar que su próxima visita al Reino Unido, en donde deberá batirse en duelo con la mismísima Kate Middleton, les trae de cabeza. También que la experiodista y la exchica ‘cosmo’ estén estos días preparando el guardarropa con el que viajarán a la Gran Bretaña.

Pero, ¿quién es esa chica que, de la noche a la mañana, ha pasado a engordar la lista de empleados de la Casa Real? Eva Fernández, que tiene 34 años, estudió Publicidad y Marketing pero no tardó en darse cuenta de que lo suyo era la moda, así que luchó hasta conseguir que la mítica ‘Vogue’ le diera la oportunidad de demostrar su talento, primero como asistente y más tarde como estilista. Unos años bregándose en la ‘Biblia de la moda’ le procuraron una oferta de ‘Cosmopolitan’, en donde seguiría si no fuera porque hace dos años coincidió con Doña Letizia en un ‘showroom’ y, según dicen, surgió el flechazo: una necesitaba alguien que la entendiera y compartiera sus gustos y su idea de ir modernizando la imagen de la Familia, y la otra comprendió que las cosas no están para desaprovechar una oferta de trabajo en La Zarzuela.

Eva, además de sus contactos en el mundo de la moda y su experiencia como estilista, aportaba un montón de cosas que encajaban como un guante con su patrona: amor por el deporte (corre y practica bicicleta de montaña), el ballet, la comida ‘eco’ y la música indie. Vamos, el matrimonio perfecto.