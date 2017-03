Rosa López habla sobre su polémica relación con la radio

La subcampeona de 'Tu cara me suena' ha contado como ha sido su resurgir gracias al programa y como ha vivido la nueva etapa.

Rosa es consciente de que lleva mucho sin salir en la radio pero no le importa, porque según ella este momento es "su crecimiento". "Llevo 13 años sin sonar en la radio pero no me importa", afirma.

La cantante ha reconocido que no se arrepiente de haber entrado al concurso y que "necesitaba ese empujon". "Estoy en un momento de querer qutarle mucho peso a las cosas, de no intentar ir hacia ningun lugar donde la gente quiere que vaya", ha confesado.

También declara que aún tiene mucho que aprender, y aunque no le importaría ser parte de un jurado de algún talent cree que no valdría para ello y que según ella sería demasiado blanda.