Presunta estafa de Pablo Sanz a diferentes famosos de TV

'Espejo Público' ha contado en exclusiva el "nuevo caso Nadia". Paco Sanz es un presunto estafador valenciano que inventó que padecia el Síndrome de Crowden para conseguir dinero, implicando a muchos famosos.

El programa de Susanna Griso ha mostrado en directo cómo la Policía Nacional detenía y registraba el domicilio de Paco Sanz, quien ha sido acusado de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales; e informado de todos los rostros que le habían ayudado a recaudar dinero.

Entre ellos, televisivos como José Mota, Santi Rodríguez, Pedro García Aguado, Dani Mateo, Javier Cárdenas, Risto Mejide, Santiago Segura, Dani Martínez y Jorge Javier Vázquez.

Además, también periodistas radiofónicos como Carlos Herrera, Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas; futbolistas como Álvaro Negredo y el youtuber AuronPlay.

AuronPlay indignado

En un vídeo para informar de cómo había engañado a los famosos, 'Espejo Público' ha explicado que AuronPlay fue el que le dio el empujón inicial, al dedicarle un vídeo para apoyarle en su cuenta de Youtube.

Después de él, Santi Rodríguez quien orgnizó en 2013 una gala para recaudar fondos, Pedro García Aguado escribe el prólogo de su libro y José Mota realiza un ingreso para ayudarle.

Tras conocer por Antena 3 lo que estaba pasando, el famoso youtuber ha escrito varios mensajes mostrando su enfado y lamentando haber implicado a sus seguidores.

Alucinando estoy, han detenido a Paco Sanz por supuesta ESTAFA. Me siento muy engañado, si esto se confirma es totalmente vergonzoso. — AuronPlay (@auronplay) 8 de marzo de 2017

Yo sólo intenté ayudar a una persona que supuestamente se estaba muriendo, lo apoyé en vídeo, colaboré en su libro e hice donaciones. — AuronPlay (@auronplay) 8 de marzo de 2017

Soy el primer engañado aquí, si esto se confirma este señor se ha reído de todos nosotros. Qué puto asco. — AuronPlay (@auronplay) 8 de marzo de 2017

Santi Rodríguez cuenta el caso

Santi Rodríguez ha intervenido telefónicamente afirmando su indignación: "estoy indignado. Si se confirma que este señor es tan impresentable como parece que es, yo voy a seguir haciendo lo que hago con gente que lo necesita. Impresentables como él o como los padres de Nadia no pueden cortar la ayuda a gente que le hace falta".

"Organicé una gala, le pagué yo a los artistas más de 400 euros de hotel. La primera conversación que tuve con él me dijo que le quedaban 6 meses de vida. Y yo dije que tenía que ir a EEUU. Sensibilicé a mis seguidores, como hizo Auron. Movilicé a compañeros, vinieron a la gala...", ha añadido.

El actor ha recordado una anécdota de esa gala: "Cuando yo llegué a Valencia y le conocí, porque organicé todo sin conocerle, me llamó la atención que a los pocos minutos se acercó para decirme: mira qué móvil me he comprado. Era el último iPhone". Luego, también recordó qque invitó a todos a una cena en un restaurante.

"Me han tomado declaración y estoy pensando si interponer acciones legales. Quiero mirar porque si tengo opción de sacar algo a nivel económico, para donarlo a la Asociación del Síndrome de Crowden", ha avanzado.