Una pareja de jubilados malagueños irrumpe en ‘First Dates’

First Dates tuvo a dos protagonistas especiales en el programa emitido durante la noche de este miércoles. Una pareja de ancianos malagueños se presentó para encontrar el amor. Uno de ellos era Ángel, jubilado, de 71 años, quien confesó su preferencia por “salir de baile los sábados y domingos” y que se presentó a Manuela, una jubilada de 67 años, con un ramo de flores. Ella dijo haber soñado desde siempre con haber sido actriz dramática pero no dudó en declararse al propio Carlos Sobera. “A mí me gustan los hombres como tú”, dijo.

Manuela se definió como una mujer “exigente” y esperaba encontrar en el programa “una persona afín” a sus gustos. Lleva 19 años sola y buscaba un hombre algo más alto que ella “y con un nivel cultural medio alto”. Dio otro matiz: “que huelan bien”.

Fue ahí donde entró Ángel con su ramo de flores. Vio en la mujer a una persona “bastante atractiva para la edad que tiene”. Ella, por su parte, dijo haberse llevado una buena impresión con la entrada en escena.

Con el paso de los minutos la situación se fue volviendo algo más tensa entre la pareja. Ella frenó a su pretendiente, algo que hizo sentir al hombre “acorralado”. Manuela confesó al propio Sobera que, finalmente, Ángel no era su tipo. “A mí me gusta un hombre como tú”, dijo la mujer.