¿Ha muerto uno de los protagonistas de 'Acacias 38'?

¡Alerta Spoilers! La siguiente noticia contiene detalles reveladores de la trama de 'Acacias 38'. No siga leyendo si no quiere conocerlos.

La pasada semana moría uno de los protagonistas de 'Acacias 38' tras ser arrollado por un tren. El personaje era secuestrado y atado a unas vías tras la trampa tendida por Elena. Algo que ha dejado a Teresa hundida en una profunda tristeza.

Tras haber hallado su cuerpo en las vías del tren la novia ha quedado profundamente afectada. Teresa llegará hasta el altar con Fernando pensando que es la mejor elección, aunque en el fondo de su corazón sabe que jamás podrá amarlo como a Mauro. Ella acudirá vestida de luto al altar del brazo de Cayetana, sin sospechar que ella es la causante de su tristeza.

Los fans no creen en su muerte

Esa es la versión oficial que TVE ha dado en la sinopsis del capítulo, manteniendo que Mauro está muerto. Sin embargo, los fans, que asistieron con sorpresa a la pérdida de uno de los personajes más queridos, mantienen la esperanza de volver a verlo con vida.

Así lo hacen saber con sus comentarios en las redes sociales. El propio actor recoge en su perfil de Twitter retuit con las teorías más optimistas.

@gontrujillo @mizonatv @Acacias38 repito: Mauro NO está muerto. Ni siquiera llegó a verse cómo moría, ni hallaron las cuerdas.

@gontrujillo dime que fué una pesadilla ... me custa creer que Mauro ... ni hablar ... muy triste

@gontrujillo no es cierto qe ha muerto Mauro verdad qe estas vivito y tramando algo?

@gontrujillo@Acacias38 Me niego a que mueras! Y es más me juego unas gambas y no las pierdo!! Lo tengo clarisimo! Mauro forever!