Jorge Javier estalla contra las críticas a Soraya Arnelas por la polémica de sobre su hija

El pasado fin de semana, Soraya Arnelas, exparticipante de 'Operación Triunfo' publicó en su instagram una fotografía donde contaba que había salido a cenar con su pareja para celebrar el nacimiento de su hija.

Algo que fue suficiente para convertir a la cantante en objeto de críticas por parte de sus seguidores, quienes censuraban su actuación por el hecho de dejar a su hija sola.

Nuestra primera semana de papis!! @michaelhg y yo salimos a celebrarlo en el mejor sitio que podía haber! En el restaurante de @dabizdiverxo DIVER Vaya experiencia!! Wow! Altamente recomendable! #inolvidable Una publicación compartida de Soraya Arnelas (@soraya82) el 2 de Mar de 2017 a la(s) 3:24 PST

En medio de la polémicam, Jorge Javier, presentador de 'Sálvame' ha salido en defensa de la cantante en su blog de lecturas. El presentador ha escrito un texto hablando sobre el tema con un tono irónico y considerando la polemica como exacerbada.

"La muchacha da a luz y a los pocos días no se le ocurre otra cosa que salir a cenar con su chico y dejar a la cría en casa. ¡La que se ha liado en las redes! Y no me extraña, claro", comenzaba con sorna, "Luego dicen que tenemos un grave problema con los botellones pero con unos padres que tienen los santos bemoles de dejar a una niña recién parida abandonada a su suerte lo normal es que salgan niños que luego veamos en 'Hermano Mayor'".

El presentador terminaba concluía con más humor negro, indicando que "Propongo que los servicios sociales le quiten la niña a Soraya, que luego montemos una pira en la Plaza Mayor de Madrid y vayamos quemando a la cantante a fuego lento. Por bruja y por mala madre". Y añadía: "Y que los de Hazte Oír fleten autobuses para asistir al espectáculo".