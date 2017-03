Iker Jiménez se deshace en elogios de las imitaciones de José Mota: "Las hace con mucho cariño y respeto"

El encuentro en ‘Mi casa es la tuya’ entre Iker Jiménez y Bertín Osborne contó con un invitado especial. No fue otro que el humorista José Mota, uno de los imitadores del protagonista del programa de este miércoles. Jiménez no dudó en deshacerse en halagos hacia Mota por la interpretación de su persona. “Es un genio, un crack sin precedentes. Me has puesto al gran genio. Lo hace con un gran cariño y un gran respeto”, manifestó.

El tema salió a colación de una cuestión planteada por Bertin. El presentador preguntó a Jiménez sobre cómo llevaba las parodias que se realizan en televisión imitándole. El rostro visible de ‘Cuarto Milenio’ reconoció que existe gente “con mucho arte” y con la que “te ríes de verdad”, mientras que otros “quieren ridiculizarte”.

Fue entonces cuando uno de los sketchs más reconocidos de José Mota sobre Iker Jiménez se vio a través de una tablet, desatando las carcajadas de todos los presentes. El propio Mota reconoció que “lo que más juego me da son las esperas de Iker, cuando habla y calla”. “Me ha dado tiempo a irme a Estepona dos semanas, volver y encontrármelo igual”, manifestó.

Por su parte, Iker recordó la situación vivida en un partido benéfico en el que se cruzó con el humorista. “Me dijo que si no me molestaba que me parodiase y le contesté que no me podía molestar, que era un crack. Lo hace con mucho cariño y con un gran respeto”, sentenció.