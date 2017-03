First Dates no permitirá la participación de parejas homosexuales

El programa más famoso de citas, First Dates está traspasando fronteras y pronto llegará a Polonia. Sin embargo en este país habrá una gran diferencia con respecto al formato español y es que las parejas homosexuales no tendran cabida en el programa.

Polonia es uno de los países más conservadores del continente europeo y en su Constitución no se contempla a las parejas homosexuales. First Date se emitirá en la televisión pública, por ello no se podran emitir relaciones sentimentales entre gays o lesbianas. La noticia ha creado gran polémica en otros países como el nuestro, donde el formato admite todo tipo de rol sexual.

En Polonia sólo se emitiran citas de parejas heterosexuales y no se podrá ver otro tipo de relación sentimental. El director de la televisión pública de Polonia, Jacek Kursk, se ha justificado diciendo que "somos un organismo financiado con dinero público y tenemos que seguir ciertas reglas firmemente expresadas tanto en nuestra Constitución como en la ley".

Kursk ha subrayado durante una entrevista que "la Constitución dice que la familia es la unión del hombre y la mujer" para rematar diciendo que "la tradición polaca y la moralidad relacionan la unión del matrimonio tan solo con el enlace entre el hombre y la mujer, es obvio que en el espacio televisivo deba haber parejas de sexo opuesto".

En Polonia se ha insistido en repetidas ocasiones que "jamás" se legalizará el matrimonio homosexual dentro de sus fronteras. Y el veto a los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales seguirá imperando en la televisión pública polaca.