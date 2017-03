"Estoy muy orgullosa de interpretar a Amelia"

Encima del plató que recrea los pasillos de ‘El Ministerio del Tiempo’ se encuentra el camerino de Aura Garrido (Madrid, 1989), un lugar pequeño y discreto en cuyas perchas cuelgan vestidos de diferentes siglos, cada día uno distinto. Allí, la actriz ya prepara la tercera temporada de la serie de TVE consciente de lo que ha supuesto su personaje, Amelia Folch, una líder inteligente y sensata, a la hora de romper con los estereotipos de personaje femenino en la televisión de nuestro país. «Para mí Amelia es muy importante, es una suerte que te toque un personaje así».

– Usted se va a dormir sin saber en qué época se va a despertar.

– (Carcajada) Tanto como eso no, porque tengo que estudiar los guiones el día antes. La verdad es que para la locura de cómo grabamos, casi no da tiempo a adecuarse a la época en la que nos toca rodar. Hay días que me lío y pienso ‘¿esta secuencia era del siglo XIX o del XVIII?’ ¡Ya no sé en qué época vivo!

– ¿Cómo van las cosas por el Ministerio?

– Bien, esta temporada viene cargadísima de aventuras, con capítulos muy especiales e invitados de lujo. Se me cae la baba con los actores que llegan para rodar capítulos aislados. Tener la oportunidad de hacer un capítulo sobre Goya o Hitchcock es una cosa muy bonita, el sueño de un niño.

– ¿Que pediría a los guionistas para Amelia?

– Me encantaría, y es un sueño personal que tengo desde la infancia, que conociera a Chopin, o a Pauline Viardot, que era una Amelia de su época, era una cantante de ópera y una mujer inteligentísima.

– El personaje de Amelia rompe estereotipos en televisión, es una líder.

– Creo que están cambiando mucho las cosas, cada vez tenemos personajes femeninos más abundantes y más complejos. Pienso que todavía queda mucho por hacer, pero estoy muy orgullosa de interpretar a un personaje con tantas aristas, que tenga un arco, que se desarrolle y que además sea una mujer que tome las riendas. Para mí Amelia es muy importante, es una suerte que te toque un papel femenino así; además, ella también representó ese cambio en su época. Es hacer ese camino doblemente.

– Incluso Alonso de Entrerríos lo ha aceptado.

– ¡Sí! Él ya lo tiene asumido.

– ¿Cómo está cambiando eso en la industria?

– Hay series como ‘Orphan Black’ (BBC) protagonizadas por mujeres que tienen mucha acción. Allí se ve a las mujeres empoderadas, luchadoras y en ningún momento se cuestiona que eso esté mal o bien, simplemente es así y ya está.

«A veces esto es Vietnam»

– ¿Sintió pena cuando TVE se pensó si renovar esta serie o no?

– Yo no soy objetiva con ‘El Ministerio del Tiempo’, para mí es como hablar de mi hijo. Esta serie para TVE es una apuesta muy potente y ha vuelto a enganchar al público juvenil. A mí me dio mucha pena todo lo que pasó el pasado verano, que la cadena no apostara por un producto que creo que debe pertenecer a una cadena pública, porque es educativa, histórica y aporta una serie de valores muy buenos.

– ¿Se ve haciendo esta serie muchos años, como ‘Doctor Who’?

– No lo sé, yo de momento lo disfruto muchísimo, pero es una serie muy complicada. Hoy es un día tranquilo porque estamos rodando en plató, pero los días que grabamos en exteriores... ¡esto es Vietnam!

– ¿Echan de menos a Rodolfo Sancho?

– Hugo (Silva) es maravilloso, pero no es el sustituto de Rodolfo Sancho. Él estuvo aquí desde el principio y le echamos mucho de menos. Esto no quiere decir que no me encante que esté aquí Hugo, ¡eh!