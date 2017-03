Las emotivas palabras de Ana Fernández dos años después de la muerte de Santi Trancho

Hace dos años la actriz Ana Fernández sufría una terrible tragedia: la muerte de su novio, el cámara Santi Trancho, conocido por su el programa de Frank de la Jungla. Este martes, Ana Fernández ha publicado en su perfil de instagram unas bonitas palabras de dicadas a Santi.

"Dejarlo todo parecía la mejor opción, pero al final enfrentarse con valentía a los obstáculos, seguir respirando y darse otra oportunidad hace que acepte la vida en todos sus aspectos porque la muerte es parte de la vida como la sombra forma parte de la Luz. Hoy hace dos años que cambió mi vida, que cambié yo, doy las gracias por amar y ser amada. Tiempo que rápido pasas", escribía en la red social.

La actriz no ha sido la única en recordar a Santi Trancho. Frank Cuesta, con el que trabajó durante tres años en su programa Frank de la Jungla, también le ha recordado en Twitter:

Un dia como hoy te fuiste a no se donde, pero hay que ver como te has quedado en mi dia a dia!!!

Frank Cuesta ya se mostró desolado por la repentina muerte de Santi Trancho hace dos años: "Hoy me han arrancado un trozo de vida".

Hoy me han arrancado un trozo de vida…durante 9 meses no he llorado y ahora no puedo parar…por favor arropad a su madre y a Ana