Emma Watson estalla: "¿Qué tienen que ver mis pechos con el feminismo?"

Emma Watson se encuentra en plena promoción de la película ‘La Bella y la Bestia’, por lo que su presencia en los medios de comunicación ha aumentado considerablemente en las últimas semanas. De hecho, recientemente posó para ‘Vanity Fair’ con una prenda de Burberry que dejaba ver parte de su pecho, algo por lo que la actriz ha sido muy criticada.

El hecho de que Watson sea embajadora de los derechos de la mujer en la ONU y que defienda el feminismo a capa y espada, al mismo tiempo que posa semidesnuda, ha sido considerado por muchos como “hipócrita”. No obstante, Emma Watson se ha defendido asegurando que una cosa nada tiene que ver con la otra.

Concretamente, una periodista inglesa llamada Julia Hartley-Brewer atacó duramente a la actriz en las redes sociales. “Emma Watson: Feminismo, feminismo... igualdad salarial... por qué, oh por qué no me toman en serio... feminismo... oh, y aquí están mis tetas!”, dice burlándose de Watson.

“No entiendo qué tienen que ver mis pechos con el feminismo”, ha respondido ella en una entrevista concedida a la BBC, donde le pregunta por el espinoso asunto. “El feminismo va sobre dar poder de elección a las mujeres. El feminismo no es un palo con el que golpear a otra mujer. Es libertad, liberación, igualdad. No entiendo qué tienen que ver mis pechos con esto. Es muy confuso. Estoy confusa y mucha gente también”, dice la actriz enfadada.

Durante la entrevista, Watson estuvo acompañada por el actor Dan Stevens, quién preguntó asombrado qué decían las críticas. “Dicen que no puedo ser feminista y tener tetas”, respondió la actriz.

Emma Watson: "Feminism, feminism... gender wage gap... why oh why am I not taken seriously... feminism... oh, and here are my tits!" pic.twitter.com/gb7OvxzRH9